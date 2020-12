La Choza de Juaniquín, en El Cuervo, se hace navideña

Cuando los responsables del Ateneo Arbonaida de El Cuervo experimentaron el pasado mes de julio la tristeza de tener que suspender su Choza de Juaniquín, el festival flamenco que se ha conseguido consolidar en honor al creador de varias soleares que nunca fueron grabadas, no se imaginaron que las tristezas nunca vienen solas, y que en agosto iba a morirse su nieto, Casto Moreno Merchán, más conocido como el Tito Andrés, quien hasta a sus 85 años no se perdía una de aquellas citas flamencas que se celebraban en julio; y ni siquiera que en pleno octubre se marcharía también al otro mundo Alfredo Benítez, el flamencólogo y divulgador radiofónico desde Los caminos del cante que tanto había contribuido también al éxito de un festival que se viene haciendo con mucha más dosis de talento, memoria y coraje que de presupuesto. Pero así ha ocurrido. Y, sin embargo, al filo del fin de año, el Ateneo –con el apoyo del propio Ayuntamiento de El Cuervo y de la Diputación de Sevilla- ha organizado in extremis, la VIII edición que tocaba en 2020, pese al COVID y extremando todas las medidas de seguridad.

Serán los días 12 y 13 de diciembre; como siempre, en el centro cultural Casa de Postas de la localidad. El sábado, a las 11.30 horas, se inaugurará el festival en el teatro El Molino –junto a la Casa de Postas- con un homenaje tanto a Alfredo Benítez como al Tito Andrés. A continuación, el periodista José María Castaño, del programa Los caminos del cante donde participaba tan activamente Benítez, ofrecerá una conferencia ilustrada al tiempo que presente su último libro: La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez. Al cante, Jaime Villar Candié. A la guitarra, Manuel Heredia.

Al día siguiente, domingo, el programa empezará a las 12.00 en la Casa de Postas, con un recital de José María Cala y el toque de Carlos Llave. Luego será el turno del cante de Tremendo Hijo con la guitarra de Javier Plata. Aunque la entrada será gratuita ambos días, el aforo es restringido y se requiere la donación de al menos un kilo de alimentos no perecederos para fines sociales y la inscripción previa en los teléfonos 955976810 o 641110955. El festival será transmitido en directo por las redes sociales del propio Ateneo y por los medios de comunicación de la localidad.