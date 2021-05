La Feria Infantil y Juvenil del Libro se celebrará en los centros educativos

Es uno de los eventos más esperado por los pequeños y adolescentes aunque las circunstancias actuales provocan que la Feria Infantil y Juvenil del libro se celebre en las aulas de los centros educativos y no al cobijo de los parques con la algarabía de la multitud.

La tradicional cita con los libros que organiza la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Morón de la Frontera desde hace más de cuarenta años cambia su formato para adaptarse a las restricciones provocadas por la pandemia. La delegada de Educación, Nuria Martínez, ha informado de las actividades que se están desarrollando durante este mes de mayo en los centros educativos de Morón con motivo de la Feria Infantil y Juvenil del Libro, que no puede celebrarse de forma presencial ante la situación de pandemia. Martínez ha señalado que “las Delegaciones de Educación y Juventud, a pesar de tener que suspender este año también esta cita histórica con el libro, nos hemos querido amoldar de alguna manera a la situación y no dar por perdida nuestra Feria del Libro. Por eso hemos presentado una serie de actividades a los centros educativos, a los que quiero agradecer su participación y la ilusión que han puesto a la hora de trabajar en esta adaptación de la Feria del Libro, en un año que no está siendo fácil para el colectivo de la Enseñanza”.