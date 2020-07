La iglesia de Santa María reabre con una exposición de arte contemporáneo

“Rompimiento de Gloria” es el nombre de la nueva exposición que se podrá disfrutar en la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción de Carmona desde este viernes 3 de julio hasta el mes septiembre. Los carmonenses y turistas que visiten la segunda ciudad más turística de la provincia se encontrarán con una muestra de arte contemporáneo organizada por la Pastoral de Patrimonio de la parroquia y por la empresa Adarve Patrimonio Cultural y presenta la obra más mística del artista Ramón David Morales en un contexto único.

La exposición consta de 17 piezas, 16 pinturas de distintos formatos (óleo y acrílico sobre lienzo) y una gran escultura con las que el artista plantea un discurso en clave ceremonial como símbolo de culto al Arte.

La exposición podrá visitarse los viernes de 10 a 13:30 horas y de 18 a 20 horas y los sábados de 10 a 13:30 horas. La entrada es gratuita. La empresa Adarve ya ha anunciado en sus redes sociales que realizará varias visitas guiadas a lo largo del verano.



Una muestra llena de valores

De la misma forma que el Cielo abre las puertas al Hombre en un Rompimiento de Gloria, en esta exposición, la Prioral de Santa María abre las puertas al artista de El Viar para acercarnos al conocimiento del templo católico más importante de la ciudad a través del arte contemporáneo. Desde Adarve indican que, del mismo modo que lo terrenal y lo humano se unen con lo espiritual y lo divino, en esta muestra hay una cita entre la opulencia y la sencillez; lo oscuro y lo luminoso; lo barroco y lo minimalista, lo clásico y lo actual. Una muestra inspirada en las obras del pintor renacentista Fra Angélico y el Beato de Liébana (autor de códices miniados medievales) y en estilos como el gótico y el mudéjar, como analogía de todo lo que simboliza Al-Ándalus.

El artista defiende una forma de vida cargada de valores básicos y necesarios hoy en día. Desde la pastoral de patrimonio indica que Morales “pretende que reflexionemos sobre qué representan sus creaciones más que en sus propias formas y, es por ello, que las ha reducido a su mínima expresión o a su máxima representación”. Las obras de Ramón David Morales no han sido creadas para esta exposición per se, pero se fusionan a la perfección con cada uno de los espacios donde han sido colocadas dentro de la iglesia de Santa María y todas y cada una de ellas tienen relación directa con la historia, la arquitectura y con el uso sagrado del templo. Objetos litúrgicos, elementos paisajísticos o constructivos han sido desprovistos de perspectiva y se han representado con colores planos y formas geométricas básicas con la intención de transmitirnos un complejo mensaje y actualizar las maneras del discurso tradicional de esta imponente iglesia y de su iconografía.



Apuesta por la cultura

La organización ha corrido a cargo de la Pastoral de Patrimonio de Santa María y San Bartolomé y de la empresa Adarve Patrimonio Cultural, quienes han preparado esta exposición y se han encargado de darle sentido con un meticuloso discurso y con una novedosa forma de mostrar las obra. Desde Adarve indican que, en estos días tan difíciles que estamos viviendo, “es un buen momento para aportar a nuestra sociedad algo de cultura y valores de respeto hacia nuestro Patrimonio y hacia el trabajo de los artistas y los profesionales vinculados con el mundo del Arte”.

Igualmente, han aprovechado los dos organizadores esta exposición para que carmonenses y visitantes observen la prioral de Santa María desde otro punto de vista. El recorrido se plantea como un juego para el espectador en el que debe ir descubriendo las pinturas que, a modo de “rompimientos de gloria”, van emergiendo por los diferentes espacios del templo.

La Pastoral de Patrimonio está formada por un grupo de profesionales y parroquianos que trabajan para la puesta en valor, mantenimiento, conservación y difusión de su patrimonio. Con anterioridad ya habían organizado otras exposiciones en este templo como Qui cantan bis orat o El verbo se hizo carne y han dirigido numerosos proyectos como el del columbario o el de la restauración de la torre-campanario. Adarve Patrimonio Cultural es una empresa local que se dedica a la interpretación del patrimonio y al turismo y la gestión cultural. Además de realizar talleres educativos y visitas culturales guiadas ha colaborado con la parroquia de Santa María con las nuevas cartelas que explican las capillas y también ha participado en varias exposiciones como Ave Eva o Autorretrato de Carmona.





Sobre el autor

El artista sevillano Ramón David Morales (El Viar, 1977) es uno de los pintores más destacados de su generación. Licenciado en Bellas Artes, demostró pronto sus ganas de trabajar formando parte del conocido colectivo Sala de eStar. Desde que en 2002 consiguiera la Beca en la Fundación Antonio Gala, ha obtenido multitud de reconocimientos por parte de diversas instituciones, como la distinción recibida en el Premio de pintura Focus-Abengoa (Sevilla), la Beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva o la Beca del MUSAC (León). Ha expuesto en numerosos espacios, no solo en España, sino también en Bélgica, Dinamarca, Argentina o Colombia.

Admirador de la agricultura, la fotografía o la escultura, estos temas son recurrentes en sus pinturas que, casi siempre, realiza creando series temáticas con discursos narrativos novedosos a través de objetos cotidianos. Amante, estudioso y defensor del arte, Morales es considerado un pintor independiente que ha conseguido, paso a paso, hacerse un nombre en un momento y en una ciudad difícil como Sevilla.