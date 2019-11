La modelo ‘curvy’ Lorena Durán: «Sí se puede»

La modelo palaciega Lorena Durán fue distinguida anoche, en un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento y en el que no faltó ningún grupo municipal de la Corporación, con el galardón Joven del Año 2019, aprobado por unanimidad este verano. Sus méritos son diversos, aunque, como señaló el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), que le hizo entrega del galardón y de un ramo de flores, “lo que se ha valorado especialmente es su capacidad para sobreponerse a las adversidades que se plantean en la vida y la firmeza a la hora de creer en su sueño y trabajar duro para hacerlo realidad”. Era una forma de resumir la odisea de esta chica que, por cierto cambio hormonal, pasó de tener una talla 36 a una 42, es decir, que pasó de ser un modelo representante de las modelos que el mercado genera a una modelo de mujer de verdad. En este sentido, la marca Victoria’s Secret, la misma que ha renunciado a sus propios ángeles, fichó a esta palaciega cuando ella misma creía que su sueño de convertirse en modelo había terminado antes de cumplir los 20 años. A partir de entonces, su carrera, sin embargo, ha ido en ascenso.

Lorena Durán ha trabajado para firmas como El Corte Inglés o Violeta by Mango, y recientemente ha sido la imagen promocional de la primera línea de vaqueros de la modelo y también actriz Sofía Vergara. Además, hace solo unos meses ha participado en un anuncio televisivo junto a la actriz y diseñadora Sarah Jessica Parker que le ha terminado de conceder el espaldarazo global definitivo.

Anoche, aterrizada desde Nueva York y emocionada junto a su madre, Consolación Durán, y su hermana, señaló que “este premio es uno de los reconocimientos más importantes que he recibido, y me hace especial ilusión que venga de mi pueblo, donde me he criado y de donde vienen mis raíces”, dijo, y añadió: “Quiero decirles a todos aquellos emprendedores y soñadores que no dejen de sentir; tienen que pensar que sí se puede, pues el secreto está siempre en confiar en uno mismo, en nuestras metas y sueños”. El galardón se lo dedicó a su madre porque “es la persona que ha confiado siempre en mí y me ha hecho ser la persona que soy hoy en día”.