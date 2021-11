La ONCE reparte 350.000 euros en la provincia de Sevilla

El sorteo de la ONCE de este martes ha llevado una parte de su fortuna Castilblanco de los Arroyos, donde Yolanda Valladares ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros. El número premiado ha sido el 64310, con La Paga el numero 024.

Valladares es vendedora de la ONCE desde octubre del año pasado y vende de forma ambulante por todo el centro del municipio sevillano. Es la única mujer de los tres vendedores que la ONCE tiene en Castilblanco y le conoce todo el pueblo, asegura. Comenzó a trabajar en los meses siguientes al levantamiento del estado de alarma y reconoce que los comienzos fueron duros por el cierre de bares y de locales y el ánimo en la calle, aunque hoy se muestra feliz por la fortuna dada a sus vecinos. “Espero que esto sirva para que el pueblo suba arriba, que está viniendo abajo, porque los bares están cerrando y no hay gente, y eso me da mucha pena de mi pueblo”, afirma.

Yolanda asegura que tiene “un don de Dios” para hacerse con sus clientes. “A ver si ahora doy también el del Sorteo de Navidad, que eso sí es un buen pelotazo para que no tengan que cerrar los negocios y mi pueblo suba -insiste-. Y mi urbanización también se arregle que está catastrófica”. Se refiere a Sierra Norte, en Castilblanco, una zona del municipio “sin luz ni agua en verano, una situación lamentable”, denuncia.

El sorteo del martes estaba dedicado al Castillo de Mula, en la Región de Murcia, y ha repartido otros 140.000 euros con otros cuatro cupones premiados con 35.000 euros en el Mercado Central del Carmen en Huelva. El resto de los premios han ido a Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.