La protesta se inició a primeras horas de la mañana, cuando se preveía la visita de la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz , que, por problemas de agenda , finalmente, no se produjo, y ha estado perfectamente organizada con numerosas pancartas y megafonía incluida. Los participantes de forma ordenada realizaron una cacerolada y silbidos durante la concentración

Los agentes han anunciado el inicio de una especie de huelga de manos caídas en la que no realizarán partir de ahora más servicios de tipo extraordinarios de forma voluntaria en protesta por impagos, falta de material como ropa, otros incumplimientos y falta de diálogo por parte del Gobierno Municipal socialista.

Según explico los pagos serían la deuda de 2020, que debían haber abonado en este mes de diciembre, y la deuda de 2019, que no saben cuándo la cobrarán.

El portavoz de la plantilla, Manuel Apresa , denunció una serie de incumplimientos por parte del Ayuntamiento y del alcalde. “En unas declaraciones que ha hecho el delegado de Seguridad Ciudadana afirmaba que ya se les había abonado la deuda de 16 meses y eso es incierto, porque nosotros todavía no hemos cobrado nada y, según nos han informado, no se va a pagar la deuda entera, sino que se va a hacer en dos pagos y nos deben desde 2019 las diferencias de categorías y los servicios extraordinarios que se han hecho”.

Por otra parte, según explicó el representante policial, también tienen pendiente la valoración de los puestos de trabajo en la plantilla de la Policía Local que en 2015 se inició el proceso y todavía no se ha terminado y había un compromiso de terminar en abril de 2019 y estamos a diciembre y, lo único que sabemos, es que ha quedado paralizado por una serie de errores que no saben cuáles son.

Otro tema pendiente es la propuesta que han hecho al Ayuntamiento que, para que no se demoren los pagos 16 meses, que hagan una productividad con un dinero ya calculado anualmente y que esté en los presupuestos, porque no hay dinero para pagar estos servicios extraordinarios. Además, “tenemos una merma en los servicios judiciales porque hay vacaciones y tenemos números de agentes que no están y demás”