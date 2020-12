La provincia se acerca a los mil muertos, pero la tasa de contagio baja ya por días en todos los pueblos

Los datos de contagios que ofrece diariamente la Junta de Andalucía siguen llamando a la esperanza, a pesar de que el Ejecutivo andaluz sigue apelando a la cautela para tomar o no nuevas decisiones de cara a la Navidad el próximo 10 de diciembre. El indicador más elocuente y utilizado habla por sí mismo: la tasa media provincial de contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se situaba hace precisamente dos semanas muy por encima del 500. A día de hoy, esa tasa apenas sobrepasa el 200 (concretamente, 212). No en vano, prácticamente los 106 municipios de la provincia han bajado de esa barrera psicológica del 500, salvo cuatro, y muy pequeños: Badolatosa, que mantiene una tasa de 1.689, pues en la última semana se han registrado allí 11 contagios, que no parecen demasiado pero sí lo son teniendo cuenta que el pueblo tiene solo 3.000 habitantes; Algámitas, con una tasa de 1.195 (el pueblo, de 1.200 habitantes, ha registrado 6 casos esta semana); Martín de la Jara, un pueblo de 2.700 habitantes con una tasa de 1.109 por sus cuatro contagios de esta semana; y Casariche, el mayor de ellos (5.000 habitantes), que fue famoso al principio de la segunda ola –a finales del pasado verano- por la incidencia del coronavirus en su población –hasta el punto de que fue el primero donde se hicieron cribados masivos- pero que ahora presenta una tasa de 513.

Entre los demás pueblos, un centenar, si exceptúa Sevilla capital –donde esa tasa es ahora de 250-, la mayoría no es que tenga su tasa por debajo del 500 sino que incluso la mantiene ya por debajo de 300. Hasta 30 pueblos no han tenido ni un solo contagio en esta última semana. Y todo ello mientras el número de fallecidos por COVID-19 sigue aumentado; hoy se contabilizan 917 muertos desde que comenzó la pandemia. De los 56.262 contagiados que ha habido en la provincia de Sevilla desde marzo, ya se han curado 30.628, es decir, un 55% de los afectados.