Las familias del colegio Maestro Rafael Bravo de Alcalá del Río se movilizan para pedir la ampliación del nuevo centro

En agosto de 2018 la Junta de Andalucía sacó a licitación el nuevo colegio, de tipología C2 con la previsión de una segunda fase para construir una tercera línea con la ampliación del proyecto durante las obras, lo que dejaría el centro finalizado como C3 . En diciembre de 2018 se formalizó el contrato y comenzaron las obras sin que hubiera fecha para la segunda fase . “Fue un compromiso político que no se llegó a formalizar”.

Es por ello que junto con las familias han puesto en marcha un calendario de movilizaciones para hacer oír sus reclamaciones. A la de este jueves al inicio de la jornada lectiva se sumará una concentración similar el miércoles 11 de marzo. Al día siguiente, el jueves 12 de marzo, se realizará una manifestación desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la rotonda de entrada de la localidad por la carretera A-8006. Se trata de una vía que cruza el municipio y registra un importante volumen de tráfico.

Con estas concentraciones solicitan “el compromiso por escrito por parte de la Consejería de Educación para el proyecto de ampliación con la tercera línea en el nuevo colegio”. De no obtenerse respuesta, además de las programadas no descartan otro tipo de acciones. “Si no se puede incluir en los próximos presupuestos, que lo hagan en los siguientes. Aunque en este caso nos iríamos como poco hasta 2023 para tener la tercera línea, pero el problema lo tenemos ahora”, resaltan.

En este sentido, los partidos que componen la Corporación Municipal alcalareña (PSOE, Adelante – IU y PP) aprobaron una moción conjunta en el Pleno celebrado el pasado 30 de enero. En el documento, los tres partidos acordaron solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía las medidas necesarias para la “aprobación, licitación y construcción de la segunda fase del nuevo centro escolar que se está construyendo”, para su “terminación a la mayor brevedad posible como C3”. Esta tercera línea, según señalan en la moción, sería la solución para “solventar los problemas de espacios educativos en el núcleo urbano de Alcalá del Río”.