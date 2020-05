Los bares de Alcalá no pagarán por los veladores en todo 2020

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha decidido realizar una exención del pago de la tasa por veladores a todos los bares y establecimientos de hostelería de la ciudad, como medida de apoyo para superar la situación generada en el sector por el Covid-19.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los establecimientos de hostelería no tendrán que pagar la tasa por la colocación de veladores en sus terrazas en todo el periodo fiscal de 2020. La medida se aprobará por resolución y será de aplicación automática, sin que los contribuyentes tengan que realizar ningún trámite adicional. Esto supondrá que no se girará la tasa correspondiente en este año, que aún no se ha enviado a los titulares de los bares con terraza.

El delegado de Hacienda, Jesús Mora, ha indicado que esta es "una medida especial de estímulo fiscal al sector de la hostelería alcalareña, dadas las limitaciones y restricciones que están sufriendo desde la declaración del estado de alarma". En este sentido, Mora ha destacado la necesidad de recuperar la actividad económica e incentivar el consumo en Alcalá de Guadaíra.