Los Palacios aspira a ser también Destino del Caracol

La capital del tomate –o bombón colorao, como también se le conoce- lleva casi una década promocionándose en toda la provincia de Sevilla y en buena parte de Andalucía con la marca Destino Gastronómico. Ha sido un modo de vender un municipio que no tiene demasiados atractivos monumentales o turísticos gracias, en cambio, al carácter verdaderamente extraordinario de sus fogones y a esa condición de kilómetro cero de los productos de la tierra, que apenas tienen recorrido entre los campos e invernaderos y las cocinas de tantos restaurantes de primer nivel como abundan en el que es el séptimo municipio por población de toda Sevilla. A Destino Gastronómico, con incursiones decisivas en Fitur y en cuantos eventos gastronómicos o turísticos se han ido terciando por toda la región en estos últimos años, no solo le ha dedicado un esfuerzo muy específico el propio Ayuntamiento desde que lo preside el actual alcalde, Juan Manuel Valle (IU), que acaba de conseguir su tercera mayoría absoluta consecutiva, sino también buena parte de la hostelería local, convencida de que su sector –la calidad de sus productos, la síntesis de la mesa tradicional y la innovación, la atención al cliente- es precisamente el buque insignia de la promoción palaciega. En plena primavera, con el caracol como protagonista, toca seguir poniendo en valor esa máxima de que “a Los Palacios y Villafranca se viene, sobre todo, a comer bien”. No solo lo repiten los hosteleros de aquí por alusiones, o los palaciegos en general por orgullo de patria chica, sino cada vez más quienes visitan el municipio con ese principal cometido.

Lo de la tapita de caracoles puede ser la excusa, y lo es, porque no hay cliente que disfrute de su tapita en uno de los muchísimos bares palaciegos que no repita o que incluso se quede a continuación a comer. Precisamente esta semana ha terminado, al menos oficialmente, la VI Ruta del Caracol, organizada por la Asociación de Empresarios de Los Palacios y Villafranca (Asepavi), y en la que han participado hasta 15 establecimientos: Abacería Hermanos Hervás, restaurante La Abuela Crista, La CerveZería con Zeta, Bar Cadena, Taberna Pico Reja, La Nana Bar Rincón, Venta El Minutero, Taberna La Liebre, El Pícaro de Tapeo, Bar Rocío, Abacería Sin Cazuelas, restaurante Entrehoras, restaurante Hermanos Hervás (La Pachanga), Bar Morillo y restaurante Moral No ni ná. De todos ellos, ha sido este último, el No ni ná, el ganador absoluto de la ruta, pues no solo ha sido el más votado por todos los clientes durante mayo a través de un código QR disponible en todos los negocios inscritos en la ruta caracolera, sino que, además, el popular restaurante de la Avenida de Sevilla –que ocupa el local del antiguo Cine Las Vegas- ha sido también el más valorado por los palaciegos hasta el punto de llevarse el galardón al Mejor Servicio.

Más allá de los ya clásicos restaurantes de la llamada Ruta del Arroz –Casa Manolo Mayo, Casa Moral y Restaurante Juanma-, tantos otros establecimientos como participan en la Ruta del Caracol están siendo protagonistas no solo de la clientela local. El bar Morillo de la Avenida de Utrera, famoso por sus platos cofrades y sus exageradas pizas, será ahora el que represente al municipio en el primer festival de caracoles que, bajo el nombre de Caracolia, va a celebrarse este fin de semana –viernes 9 y sábado 10- en la capital hispalense. La cita la convoca la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, y va a congregar a 13 establecimientos de la capital –la mayoría de ellos- y la provincia. De la propia ciudad participarán en el Paseo Colón La Cochera del Tranvía (Ronda de Triana), El Picadero (Manuel Arellano), El Cateto (calle Sinaí), La Mina (Cuesta del Rosario), Bar Tribuna (Concha Espina), Yumai (Manila), El Pica (8 de marzo), Bar Timonel (Bami) y Casa Diego (Esperanza de Triana). De la provincia, participan dos bares de Lebrija (Maino y Taberna El Miguelete), uno de Gines (El Rancho de Gines) y el citado bar Morillo de Los Palacios.

La entrada al recinto costará 3 euros que incluye una bebida. Las tapas de caracoles, una vez dentro, tendrán un precio también de 3 euros, mientras que las cabrillas costarán 4. El presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía, Julio Moreno, que será el encargado de pronunciar un pregón del evento, ha insistido en que “los caracoles se merecían ya en Sevilla un festival como este” y ha adelantado que “próximamente, también otras recetas emblemáticas de la ciudad tendrán igual protagonismo, como la ensaladilla o los arroces”. El presidente de los hosteleros sevillanos, Alfonso Maceda, por su parte, ha explicado que el festival Caracolia es un “formato novedoso” que permitirá probar distintas recetas porque “no hay un caracol igual a otro; cada receta tiene su secreto y los aficionados tienen la oportunidad de disfrutar de varias si tener que moverse del sitio”.