Los Palacios ayudará a sus deportistas de élite con una beca

El grupo municipal del PP de Los Palacios y Villafranca ha conseguido en el último pleno que se aprobara por unanimidad su propuesta de que el Ayuntamiento inicie un plan de becas deportivas porque “los muchos y buenos deportistas del pueblo necesitan muchos gastos, de vestuario y enseres, de desplazamiento y de entrenamientos y a las familias les cuesta un sacrificio tremendo mantenerlos ahí arriba”, según el portavoz popular, Rafa Ruiz, quien ha recordado que su iniciativa “ha sido muy bien acogida por las diferentes asociaciones deportivas y clubes locales, así como por los propios deportistas y sus familias, que ven con buenos ojos que se les ayude en los numerosos gastos que soportan”.

Aunque todavía no se han establecido requisitos en firme, la propia iniciativa del PP estaba abierta a todas las concreciones que estime oportunas la Delegación municipal de Deportes, que deberá ahora establecer requisitos como estar en posesión de la licencia deportiva de la temporada en cuestión, tramitada por la federación correspondiente a la disciplina; los ingresos que tuviera el deportista; estimar un rango de edad; tener en cuenta determinadas categorías; determinar el tiempo que deben llevar empadronados en la localidad, así como todos aquellos aspectos que consideren necesarios las áreas técnicas encargadas de la evaluación de los beneficiarios.

Según Ruiz, “aunque se empiece siendo aficionado o amateur, lo cierto es que cuando se van alcanzando ciertos niveles y se llegan a metas altas, deben sacrificarse muchas cosas, y por supuesto se pone en valor esa condición que tanto echamos de menos en estos tiempos, como es la cultura del esfuerzo, que después trae consigo una preciada recompensa”. “Estar en la élite”, ha señalado el edil del PP, “precisa de muchos gastos y este plan de becas busca ayudar a esas familias a que sus hijos puedan desarrollar sus carreras, pues no olvidemos que estas promesas llegan a ser luego grandes embajadores que difunden el nombre de Los Palacios y Villafranca en competiciones” de todo tipo, desde las provinciales a los campeonatos mundiales. Y no todos han tenido ni tienen actualmente la posibilidad de llegar tan lejos como lo han hecho, con los esfuerzos de sus respectivas familias, los futbolistas Jesús Navas y Fabián Ruiz o la tenista Estrella Cabeza, por poner ejemplos muy punteros. La Gala del Deporte, que el Ayuntamiento palaciego lleva cuatro años celebrando –aunque la última no pudo ser posible por la pandemia-, subraya los éxitos alcanzados por grandes deportistas palaciegos, pero no conlleva ningún premio en metálico.