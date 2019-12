Los Palacios da hoy la bienvenida a la Navidad mimando la música

Los Palacios y Villafranca estrena hoy la primera edición de un concierto navideño muy particular, no solo por el carácter heterogéneo que le permite a su director, José María Herrera, haber seleccionado el talento de algunos de los mejores músicos del pueblo, sino porque mezcla temas tradicionales con temas populares en el sentido más musical del pop e incluso de la música clásica y, encima, todo ello no le va a impedir incorporar un dúo de danza integrado por las bailarinas Rocío Begines y Claudia Peiró, “que interactuarán con los músicos y aportarán aún más dulzura al espectáculo”, según ha señalado uno de los músicos y artífices de este evento, Sergio Román.

Se trata de un proyecto conjunto de la orquesta de cámara Sequentia Sacra, nacida hace tres años con unas miras mucho más cofrades y reconvertidas ahora hacia otros contextos musicales como la ópera, y el coro de cámara Lux Aeterna. “Este primer concierto de Navidad que ofrecemos aúna el talento musical de Los Palacios y Villafranca y ofrece un repertorio muy original”, asegura la directora de este último, Pilar Expósito, a la sazón directora de la Escuela Municipal de Música. “En el programa aparecen piezas clásicas y otras puramente pop, de Radiohead o Bob Dylan, y casi un tercio son obras o arreglos de Juan Manuel Busto”, explica Román, refiriéndose al prestigioso compositor y director palaciego que adaptó precisamente esas piezas para el concierto que dirigió en el Maestranza con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, a la que suele dirigir en muchas ocasiones, como ocurrió hace solo unos días en el concierto navideño y solidario a favor del Banco de Alimentos.

Tanto por los excelentes instrumentos de Sequentia Sacra como por las voces celestiales de Lux Aeterna, sus responsables coinciden en señalar: “Lo que intentamos es que todo suene siempre más intensamente. Es como si cada compás fuera un verso único. No es lo mismo el papel de un instrumento en una banda de cincuenta músicos que el que desempeña aquí; nuestro objetivo es tocar el corazón de los que están escuchando”. Está previsto que esta tarde, la víspera de otra de las jornadas más ilusionantes de la Navidad, lo consigan. El concierto tendrá lugar esta tarde a las 20.30 horas en el teatro municipal Pedro Pérez Fernández. La taquilla estará abierta hasta su inicio y las entradas cuestan tres euros.