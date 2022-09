Los Palacios despide al maestro que resucitó la banda municipal

Ha muerto en Los Palacios y Villafranca uno de sus personajes más queridos, el maestro Manuel Gómez Fernández, a quien también se conoce cariñosamente con el apodo de Tresloreslo, y a quien varias generaciones de músicos le deben la resurrección de la banda municipal Fernando Guerrero que hoy es, culturalmente hablando, toda una institución local. “Hoy tenemos la peor de las noticias”, reza un comunicado de la propia banda que actualmente dirige Francisco José Mateo Armíger. “Siempre nos faltarán palabras para agradecer todo lo que hizo por esta institución hasta el final”.

A sus 89 años, Gómez Fernández era reverenciado por todos los músicos palaciegos no solo por el coraje de haber recuperado la banda de música que el mítico director Fernando Guerrero había fundado en los años 20 y que desapareció en 1963, sino porque agrupó a todos sus pupilos a comienzos de la década de los 80 no solo con la disciplina de un maestro, sino con la ternura de un padre bueno. Como recordaba precisamente uno de sus primeros alumnos, el historiador palaciego Julio Mayo, en Personajes palaciegos singulares, el libro de fotografías editado por Salvador Barroso, “fue el gran artífice de divulgar el amor y la afición a la música en nuestra localidad, además de haberse desvivido por promover la inauguración de la primera Escuela Municipal de Música cuando todavía no existía”. En rigor, el germen de aquella escuela fue una casa deshabitada de la calle Maestro Guerrero –mágica casualidad-, donde el maestro Gómez comenzó a impartir clases de solfeo a un grupo creciente de jóvenes que, acompañados por varios representantes de la banda de cornetas y tambores Santa María la Blanca, le habían pedido en la primavera de 1982 que los asesorase musicalmente para ampliar su repertorio.