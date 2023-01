Los Palacios organiza su I Certamen de Teatro Breve

En Los Palacios y Villafranca ha proliferado tanto la afición al teatro en esta última década, que el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Cultura, ha tenido a bien organizar un certamen de teatro breve que, en esta primera edición, se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de marzo. El delegado de Cultura, Manuel Carvajal, que hoy ha presentado la iniciativa en la Casa de la Cultura junto al alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), va a contar con el apoyo de la Escuela de Teatro que funciona en el municipio desde hace varios años, bajo la dirección del actor profesional Rafael Gallardo, y también con el apoyo de otras instituciones culturales del municipio como la Asociación del Aula de la Experiencia del Universidad de Sevilla, el Vivero Cultural o La Alternativa, además de los varios talleres de teatro aficionado que existen en el pueblo desde hace varios años, como por ejemplo el de La Ilusión.

Ilusión, desde luego, tienen todos los interesados en la interpretación, porque además el ganador del certamen ganará un premio de 2.000 euros. El segundo se llevará 500 euros. Y todo eso lo decidirá un jurado de expertos o personas relacionadas con el mundo teatral, según ha explicado Carvajal hoy en rueda de prensa, además de que los interesados en participar han de enviar los datos personales o de la compañía, un dosier con los datos básicos de la obra y un vídeo de la misma a la dirección festivaldeteatrobreve@lospalacios.org antes del próximo 3 de marzo.

El viernes 17 de marzo tendrá lugar una actuación llamada The Four Elements bajo la dirección de Rafael Gallardo en la Plaza de España, a partir de las 18.00 horas. Al día siguiente, sábado 18, hasta 12 grupos teatrales finalistas podrán representar sus obras -propias, modernas o clásicas- en varias localizaciones que se habilitarán desde la calle Blas Infante hasta el Husillo Real, pasando por la propia Plaza de España. Los seleccionados por el jurado tendrán que actuar ese mismo día en el teatro municipal a partir de las 21.00 horas. O sea, que los más afortunados vivirán un auténtico maratón dramático durante esa jornada. Al día siguiente, el domingo 19 de marzo, la compañía de titiriteros de Binéfar (Huesca) representará en el Parque de los Hermanamientos, a partir de las 12.00 horas, la obra Maricastaña. Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, el teatro municipal acogerá la obra El crimen del palodú, basada en la novela de Julio Muñoz Gijón, más conocido @Ranciosevillano. Las entradas a todas las actuaciones, que no podrán excederse de 20 minutos, serán libres y gratuitas.