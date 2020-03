Los Palacios y Villafranca lo suspende todo por el coronavirus

Como en otros muchos municipios de la provincia, la tensión social creada por la crisis del coronavirus se ha empezado a palpar en el ambiente, no solo en los muy concurridos supermercados, sino en la cancelación voluntaria de todos los eventos de asociaciones, hermandades y clubes de todo tipo que se preveían para los próximos días. A todo ello se acaba de sumar el bando emitido por el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), después de un pleno a puerta cerrada en el que, sin que sirva de precedente, ha habido absoluta unanimidad en la adopción de medidas “siguiendo las recomendaciones y directrices de las autoridades competentes, tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía”. En este sentido, el Consistorio ha suspendido todas las actividades organizadas por esta institución de carácter público y abierto como las competiciones deportivas, las representaciones teatrales, los conciertos, los cursos, las conferencias, los talleres de todas sus delegaciones, las presentaciones de carteles “y todas aquellas que den lugar a concentraciones de público”, lo cual no deja de ser significativo precisamente en una época como la Cuaresma.

Por otro lado, no solo se han cerrado los centros de participación activa de mayores, como dictaminó ayer la Junta de Andalucía, que es la institución de la que dependen, sino también el dependiente del propio Ayuntamiento y todas las instalaciones deportivas municipales, así como las dos bibliotecas municipales. Aunque no hará falta, porque las instituciones privadas se han encargado previamente de cancelarlo todo durante las últimas 48 horas, el Ayuntamiento, que evitará reuniones de trabajo, ha decretado asimismo que no cederá ningún tipo de instalaciones municipales, ni siquiera los parques, para la realización de actos, encuentros o actividades que implique la afluencia masiva de gente.

Por supuesto, también se han cerrado la Casa de la Cultura y el Círculo Joven, aunque solo en horario de tarde, por lo que se suspenden las clases del Aula de la Experiencia y la Escuela municipal de Música y Danza. También se ha suspendido el mercadillo municipal de los miércoles. Según el bando de Alcaldía, se reforzará la implantación de medidas especiales de limpieza e higiene en todas las dependencias municipales.