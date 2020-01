Los Palacios y Villafranca promociona en Simof el centenario de su feria

La Feria palaciega, que con los años se trasladó al barrio del Pradillo, tuvo su apogeo en las décadas de los 70 y los 80, pero luego, como otras de la provincia, sufrió la crisis propia de la época en que el bienestar facilitaba más el turismo de sol y playa, especialmente en el mes más caluroso del año. En el tránsito de un siglo al otro, la feria empezó a perder casetas, y público, y el Ayuntamiento hasta organizó, en 2003, una consulta popular para cambiar la fecha porque, aunque ya para entonces se había desvinculado de la propia Patrona local, y pasó de celebrarse en torno al 5 de agosto a hacerse en torno al 15, lo cierto es que los palaciegos culpaban al calor de aquella fiesta en crisis. Se propusieron cuatro opciones (no al cambio, segunda quincena de abril, segunda quincena de junio o primera quincena de septiembre), pero, aunque el resultado mayoritario fue el del no al cambio, finalmente se cambió la fecha, y ni siquiera a ninguna de las fechas propuestas, sino a finales de agosto. Poco después se cambió de recinto, el mucho más amplio del polígono industrial El Muro, y los feriantes de pro trabajaron para promocionar su fiesta por antonomasia hasta convertirla de nuevo en una seña de identidad local, y laica. Se llegó a un acuerdo para celebrarla siempre la última semana de septiembre. En los últimos años, el real no ha hecho sino crecer de nuevo en casetas y repercusión.