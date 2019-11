Los Palacios y Villafranca quiere recuperar su escuela de capataces

“Está claro que aquello está infrautilizado”, sostiene el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), que ya se ha reunido con los miembros de la asociación Sembrando ilusiones y que coincide con ellos en “a esas instalaciones se les podría sacar mucha utilidad”. “Llevamos varios años mandando escritos a la Junta para convertir aquello en un centro de FP de todas las ramas relacionadas con agricultura, ganadería y desarrollo local, pero no terminan de dar la cara”, se queja el regidor palaciego, que asegura que pidió una cita con la delegada territorial de Agricultura la pasada primavera, pero no obtuvo respuesta. Cuando la ha obtuvo en octubre por otras vías, “resulta que el IFAPA no depende de la Delegación territorial sino de la Consejería directamente”. Hace solo un mes, después de que fuera nombrado el flamante director del IFAPA, el almeriense José Cara González, a la sazón alcalde de La Mojonera (Almería) entre 2003 y 2015 por el PP, el primer edil palaciego ha vuelto a pedir una cita con él, pero de momento no hay fecha para ese encuentro. “Vamos a dejar un tiempo prudencial, pero no descartamos alguna acción más contundente desde nuestro pueblo para recuperar la escuela de capataces”, insiste Valle.