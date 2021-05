Los restaurantes de la Ruta del Arroz presumen en mayo de ‘bombón colorao’

La que se conoce en Los Palacios y Villafranca como Ruta del Arroz tiene, en rigor, nombres propios e historias concretas de sabor auténtico: son el triángulo gastronómico que conforman tres de los mejores restaurantes de este municipio convertido por derecho propio en despensa de Sevilla. No en vano son casas, quizá porque en ellos se come como tal: Casa Manolo Mayo, Casa Juanma y Casa Moral. El trío de ases del fogón no solo tiene en común un pueblo que lleva ya medio siglo aprovechando al máximo su condición rayana con la marisma y la campiña, es decir, que impulsa desde sus cocinas el mejor arroz y los productos más emblemáticos de las arenas de campiña, sino que ha tomado conciencia de que solo desde esa filosofía del kilómetro cero –que todo lo que elabora aquí se cría aquí- se puede marcar la verdadera diferencia como para que gente de toda la provincia elija este pueblo donde –el dicho se ha convertido en refrán- “se viene a comer bien”.