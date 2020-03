Los tractoristas de Benacazón se unen para desinfectar el pueblo

Desde primera hora de la mañana, l as calles de Benacazón se están limpiando de manera especial con lejía para lograr una mejor desinfección. Es verdad que el trabajo que se está realizando es el mismo que las autoridades llevan haciendo desde que comenzó esta crisis, pero que unos profesionales se hayan unido con sus tractores para trabajar de forma desinteresada es más que destacable.

La alcaldesa, Juana María Carmona, y el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ortiz Soriano, que ha coordinado el despliegue, han asistido al inicio los trabajos.

La alcaldesa ha declarado que “el pueblo de Benacazón da las gracias a todos los que están colaborando con esta campaña especial para mitigar la pandemia”, ya que “la respuesta de ellos ha sido unánime, incluso hemos tenido que pedir a muchos que aguarden nuestro aviso para cuando programemos más batidas. En estos momentos están recorriendo las calles y espacios del municipio tres máquinas y desde aquí agradezco personalmente a estas personas que se hayan volcado con esta iniciativa”.

“También me gustaría reconocer el trabajo y el esfuerzo que están realizando nuestros trabajadores y trabajadoras; operarios, auxiliares de ayuda a domicilio, agentes de policía, administrativos, técnicos, funcionarios, etc., que realizan un trabajo esencial para que cuando todo esto pase, porque pasará, no haya que lamentar pérdidas mayores. Por eso quiero seguir insistiendo a la ciudadanía en que tenemos que ser responsables y estar en casa, ya que de nada sirve que desinfectemos las calles si salimos y las volvemos a infectar. De todos nosotros, de cada acto individual, depende parar este virus”, concluyó la alcaldesa.