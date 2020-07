Los vecinos de Condequinto denuncian abandono e inseguridad

En esta primera edición han acudido tanto vecinos de esta urbanización como personas de otras zonas de Sevilla que han querido mostrar su apoyo, como Isabel, que cuenta que ha vivido mucho tiempo en Francia, donde «se organizaban muchas actividades medioambientales similares, y para una vez que lo veo en Sevilla, me he apuntado a ayudar».

El “bosque” de Condequinto goza de una sorprendente biodiversidad y ayuda, además, a mantener un microclima más fresco en la localidad. Dicho con palabras de José, «esto es un bosque privilegiado. En primavera es impresionante por su fauna y flora, sin embargo, se está deteriorando. Esto es una zona forestal que está en una ubicación rara y no se sabe quién es el dueño. Este sitio se ha abandonado y si no lo limpiamos los vecinos, no lo limpia nadie. No se le saca el provecho que se le podría sacar a este sitio». Igualmente, otra vecina, Concha, coincide en que no es la primera vez que suele ir a recoger y limpiar la zona porque «no viene nadie a hacerlo». «Llevo 30 años viviendo aquí. Este bosque estaba precioso y lo están destrozando poco a poco».