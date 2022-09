La nueva avenida cuenta con dos carriles en cada sentido, además de una reforestación de ambos márgenes cuyos árboles forman parte de la política de reforestación de la que se siente tan orgulloso el Ayuntamiento. No obstante, con algunos de los primeros que han sido ya plantados parece no haberse tenido demasiado en cuenta ni su ubicación junto a pasos de peatones ni las señales de tráfico que están a punto de tapar, y eso que todavía no han crecido. Como se muestra en la foto que han aportado algunos usuarios de la vía, en contacto con este periódico –y que acompaña esta noticia-, la arboleda recién plantada resta ya visibilidad, máxime de noche, porque los conductores no ven la señal vertical del paso de peatones tan próximo a la rotonda, con el consiguiente peligro que puede suponer para el peatón confiado que cruza directamente o incluso para quienes llevan un carrito de bebé que lo van anteponiendo al pasar.