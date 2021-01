Marchena dará nuevas ayudas de 1.000 euros contra la covid a los empresarios

Las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Marchena para 2021 están a la vuelta de la esquina. Serán llevadas a pleno y aprobadas (el PSOE tiene mayoría absoluta) este viernes. La delegada de Desarrollo Económico y Hacienda, Teresa Jiménez, y la alcaldesa presentaban oficialmente un borrador que contempla 15.278.232 euros de inversiones y gastos para el presente año.

“Son presupuestos austeros y reales”, como señala Jiménez, que asegura que está “satisfecha de este borrador, porque no deja atrás a ningún colectivo, y permitirá seguir trabajando por la modernización del pueblo”.

María del Mar Romero pone el acento en que se trata de unas cuentas equilibradas, “con una partida de ingresos igualada a la de gastos después de muchos años, donde tenemos prevista una reducción de hasta un millón de euros menos de ingresos”.

La “prudencia” marca el capítulo de inversiones, y solo contempla partidas que se sabe con seguridad que llegarán de ayudas externas. Con todo, se incluye una partida de 400.000 euros para afrontar un nuevo planeamiento general del municipio a nivel urbanístico, y no se olvida el capítulo de Inversiones, con 1.015.000 euros para infraestructuras escolares, alumbrado, reformas en edificios culturales, adquisición de vehículos o la compra de un nuevo servidor informático, entre otras medidas.

María del Mar Romero lamenta que las cuentas irán a Pleno sin aportaciones de los grupos políticos de la oposición, a pesar de que son cuentas en las que se está trabajando desde hace meses.

Sin embargo, los grupos de la oposición no están de acuerdo con la afirmación de la alcaldesa en torno a que no habrían realizado aportaciones al presupuesto municipal, y ponen sobre la mesa un dato: “hasta el pasado martes que nos citaron a la comisión, no sabíamos nada de los presupuestos”.

Tanto José López Pérez, concejal del grupo municipal Marchena 100 %, como la portavoz del PP, Esther Álvarez y el Ciudadanos, Andrés Mateo, señalan que “no se nos puede acusar de no colaborar con el presupuesto, sino que desde el martes es cuando hemos tenido conocimiento de la presentación de un presupuesto que quieren llevar a Pleno este viernes”.

La portavoz del PP sostiene, como el resto de sus compañeros en la oposición, que “el presupuesto es el documento más importante de toda la legislatura, y no se puede aprobar a la ligera. No hay nada, ni un escrito ni nada en el que nos diga que podemos aportar nuestras ideas, de modo que no nos pueden decir que no estamos aportando nada, porque hasta el martes no sabíamos nada”.

Con todo, los ediles de la oposición sostienen que van a estudiar el documento lo mejor posible para hacer todas las aportaciones que se puedan ver en este tiempo “por el bien de los vecinos”.

“Cuando el PSOE nos ha pedido ayuda, ahí ha estado toda la oposición, pero ellos han hecho un presupuesto con el ordeno y mando, y ese ordeno y mando es para todos los vecinos, y no se puede hacer unos presupuestos sin tener en cuenta a los votantes de los demás partidos, no solo del PSOE”.