Misterioso fenómeno OVNI visto en el Aljarafe de Sevilla

En la tarde-noche de ayer viernes, en las localidades sevillanas de Bollullos y Umbrete se tuvo un particular encuentro de difícil catalogación.

Por el desconocimiento que se tiene, hasta el momento del mismo, se podría calificar de objetos aéreos desconocidos o, popularmente, OVNIs, objetos voladores no identificados.

El primer testimonio de este inusual fenómeno lo encontramos en Umbrete de la mano de nuestra testigo Rosa Calero, ella informaba: “Ha sido ahora mismo [20:27 h.], estamos en el parque de perros que hay aquí con unas amigas y mi hermana [María] y, de repente, hemos visto como el cielo surgían una ristra de luces, todas alineadas, de pronto. Es como si fuera un avión que llevara colgando una tira de luces. Pero no ha sido una estela como la de las estrellas fugaces y, de repente se ha difuminado hasta desaparecer. Era una recta, una raya luminosa, ahora mismo”.

La testigo nos decía que fue un avistamiento que duró unos 30 segundos. “Traté de captarlo con el móvil, con un vídeo, pero no se ve nada. Parecía, primero, como un avión que llevaba detrás una barra de luz. Creí que era una estrella fugaz por ser un punto donde se van visto muchas estrellas fugaces, pero esto era una barra de luz, como unas luces cálidas y ha comenzado como a apagarse, de desplazaba muy despacio y ya no se ha visto nada más”.

Rosa Calero, a mi pregunta de: “¿Podrían ser “globos chinos”?” contestaba: “No no, eso no era natural, era una barra de luz recta que se “paseaba” levemente en diagonal, muy lento, sin sensación de movimiento, pero no era ni globo chino, ni comenta, ni estrellas fugaces ni asteroides, nada de eso” concluía con rotundidad.

Observación en Bollullos

Al hilo de lo informado recibí otra comunicación de Esther Romero, de Bollullos, en la que me indicaba: “He visto en el cielo, sobre las 20:30 h., una línea de luces impresionante. Estaba aquí en la azotea, recogiendo ropa que se me había olvidado, y mientras lo hacía he visto eso tan raro. Ha durado muy poco pero ha sido impresionante”.

Con todo ello consulte posibles lanzamientos de globos chinos, algo que está descartado por qué no se hizo ningún lanzamiento y, mucho menos, a esa hora con las bajas temperaturas. Igualmente se estudia la posibilidad de satélites Starlink sin que se haya confirmado que pudiera haber originado este avistamiento y teniendo unas pautas de comportamiento diferentes a lo narrado por las dos testigos.

Inicialmente de calificada de avistamiento OVNI -atendiendo a la literalidad de su definición-, en estos momentos se está estudiando otras causas explicativas de este raro fenómeno aéreo consultando a control de vuelo, observatorios y otras opciones.