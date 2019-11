Noviembre da para mucho jazz en la provincia

Un otoño más, y ya van veintisiete, la Diputación provincial de Sevilla impulsa el jazz por los pueblos de la provincia, con sendos conciertos en cada una de las nueve localidades que este mes de noviembre ponen a disposición de este género y sus seguidores sus teatros, salas, peñas o centros cívicos. Es el caso de Utrera, Gines o Lora del Río, donde ya han actuado algunos de los cuartetos más prestigiosos a nivel internacional en estas semanas, pero también de otros pueblos de la provincia como Lebrija (28 y 29 de noviembre), Las Cabezas de San Juan (días 22 y 29), Alcalá de Guadaíra (28 y 29), Mairena del Aljarafe (15 y 30), Marchena (16 y 30) o Valencina de la Concepción (23 y 28), que esperan en los próximos días los sones de gente como la que acaba de actuar: el pianista Michel Reis, el bajista Marc Demuth o el baterista Paul Wiltgen, tres de los músicos de jazz más destacados de Luxemburgo.

Estos tres músicos formaron el trío con sus propios apellidos y sus instrumentos de cabecera hace más de veinte años, cuando estudiaban aún en Secundaria. El trío se reunió en 2011 para compartir experiencias y nuevas composiciones y no tardaron en lanzar su primer álbum homónimo, Laborie Jazz, con gran éxito de crítica. Desde entonces, la banda no ha parado de realizar giras por todo el mundo y por todos los festivales, desde Asia a África occidental. Su segundo álbum, Places in between, fue grabado en Nueva York y lanzado desde Japón. De modo que su actuación de estos días en Gines o Lora del Río ha sido un privilegio y una gozada.

El jueves 14 en Gines y el sábado 16 en Marchena el público podrá disfrutar del trompetista Raynald Colom, una auténtica referencia de fusión de jazz flamenco, hip hop y obras clásicas. Su cuarteto con Danny Grisset al piano, Joe Sanders al bajo y Greg Hutchinson a la batería ha hecho posible, entre otras cosas, su último álbum: The Barcelona Session.

El piano de Moisés P. Sánchez, nominado a los Grammy Latinos de este año como el mejor disco instrumental, actuará el 21 de noviembre en Utrera y el 22 en Las Cabezas de San Juan, con la batería de Borja Barrueta, el contrabajo de Toño Miguel y la voz y el teclado de Cristina Mora.

La saxofonista nigeriana Camilla George, por su parte, una estrella de la nueva escena jazzística del Reino Unido, actuará en Alcalá de Guadaíra el 28 de noviembre, mientras que repetirá actuación en Mairena del Aljarafe dos días después.

Otra de las voces más esperadas es la de Noa Lur, de quien dice la prestigiosa revista Cuadernos de Jazz que tiene “una voz exuberante y juguetona, femenina, talentosa, amplia en registros sonoros y dramáticos, de encantador y afinado sentido lúdico que resulta verdaderamente cautivadora”. Lo podrán comprobar en Lebrija el 28 de noviembre y en Lora del Río, el día 30.

El pianista, organista, cantante, compositor Ben Sidran, que ha trabajado no solo en el ámbito del jazz, sino también del blues y del rock, llegará acompañado por el saxo tenor de Bill McHenry y el contrabajo de Tom Warburton a Valencina de la Concepción el día 28 y a Marchena, el 30.