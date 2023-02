Nuevas caras para las elecciones del 28M en la Vega

Paso al lado también en Cantillana por parte de Ángeles García. Al frente del gobierno local desde el año 2012, accedió a la alcaldía tras una moción de censura junto con IU, que le arrebató el poder al Partido Popular. Desde entonces ha sido alcaldesa, aunque apoyada en IU y el extinto Partido Andalucista en 2015, y con IU desde las últimas elecciones municipales de 2019.

García se marchará en mayo de la política local tras 28 años, habiendo siendo alcaldesa los últimos 11. Tras estos años “en los que me he entregado en ayudar a todos los vecinos y vecinas”, la todavía regidora deja la primera línea aduciendo también motivos familiares. “Doy un paso al lado para dedicar más tiempo a mi familia, a la que en muchas ocasiones no he podido atender de la forma en la que quería y se merecían. A ellos, a mi madre, a mis hijos, a mi marido y a mis hermanos y sobrinos voy a intentar dedicarles el tiempo que hasta ahora no les he podido dedicar, al igual que ellos me han dado durante todos estos años, siendo mi apoyo y ayuda en muchos momentos”, explicaba en un comunicado a través de sus redes sociales el pasado mes de enero.