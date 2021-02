Nuevo premio por arte de magia para el profesor Xuxo Ruiz

El profesor de primaria de Albaida del Aljarafe Xuxo Ruiz, que desde hace años aplica la magia en sus clases diarias, ha ganado el premio AENOA 2021, que cada año premia a personas y entidades que destacan en su labor profesional.

Según ha informado AENOA en su web oficial, el premio forma forma parte del programa de actividades del congreso que se inicia este jueves, en el que se pondrán las bases del trabajo para este año de este proveedor elearning para entidades de formación con contenidos multimedia.

Dentro de su programa de ponencias dedica un espacio para premiar diferentes personalidades y entidades que han destacado por su labor, esfuerzo y trayectoria profesional, y este año se premia a Xuxo Ruiz, “por cuidar de la profesión de docente usando una herramienta tan antigua como novedosa, la magia, como herramienta para captar la atención de sus alumnos, motivar, enseñar o resolver conflictos”.

Cada año Aenoa premia a diferentes personalidades y entidades que han destacado en su labor y trayectoria profesional. Autor del Best Seller “Educando con magia’, libro educativo más vendido del año 2013, con prólogo del mago Juan Tamariz, introduce a la magia educativa como método de motivación de los alumnos y alumnas en la enseñanza-aprendizaje. Y no sólo para mantener la atención, para aprender Matemáticas y desarrollar el pensamiento lógico, matiza el mago, sino para “mediar en conflictos, modificar conductas o aumentar la autoestima, la creatividad y la imaginación”, con la ventaja de que, al vivirse como algo extraordinario, “lo que se aprende no se olvida”.