Obras de drenaje podrían haber evitado el descarrilamiento del tren en Arahal

Así, entiende que “a la hora de realizar el proyecto no se han tenido en cuenta en el diseño las condiciones topográficas, hidrológicas e hidráulicas de la zona del suceso, incluyendo la concurrencia en un punto bajo de las tres estructuras: puente sobre el arroyo Alameda, vía férrea y paso superior del camino que da acceso a la carretera A-394”.

Además, señala una “causa raíz”, como denomina a "la falta de identificación de forma metódica de las zonas inundables con afección a las vías férreas”. Esto dio lugar “a que el punto kilométrico donde se produjo el accidente por la fuerte avenida de agua, no estaba incluido entre los puntos de riesgo de la línea, por lo que no se aplicaron las medidas establecidas en el Manual de Prevención y Gestión de Incidencias (MPGI) de Adif, dándose esporádicamente inundaciones en estas zonas, si bien no con la intensidad que ha acontecido en el presente suceso”.