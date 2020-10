Osuna y Coria del Río suspenden sus cabalgatas de Reyes de 2021

La comisión municipal de festejos del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) ha decidido suspender la Cabalgata de Reyes de 2021 tras la reunión que ha mantenido en la Casa de la Cultura, en la tarde noche de este miércoles, el delegado del ramo, Manuel Rodríguez, con todos los colectivos, asociaciones y particulares que participan en el montaje de las carrozas y en el desfile del cortejo.

El delegado municipal ha manifestado que debido a las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia del Covid, una situación "extraordinaria que se impone sobre nuestra normalidad", la celebración de la Cabalgata "como tradicionalmente la conocemos, no solo no es posible, sino que no es recomendable congregar a tantos vecinos en las calles de Osuna", ha explicado en un comunicado.

Rodríguez ha indicado que, pese a que ese una "decisión dura", ha habido consenso entre todos los asistentes, "pues se sabía que iba a ser la decisión esperada, como ya ha ocurrido en otros municipios y provincias, donde también se ha optado por la suspensión". Asimismo, el delegado ha agradecido a todos los colectivos implicados en el montaje la labor que desempeñan y el esfuerzo que realizan.

No obstante, Rodríguez ha adelantado que, desde la comisión de festejos, se está trabajando en varias posibilidades para que los Reyes Magos de Oriente, el día 5 de enero, "puedan venir a Osuna y los niños vean que traen ilusión, regalos y esperanza". La Cabalgata de Reyes Magos de Osuna se celebra de manera ininterrumpida desde 1975.