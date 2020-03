Otro título mundial para Lara Fernández

Otro más, y otra vez en casa de su contrincante. La toledana afincada en la localidad sevillana de Coria del Río, Lara Fernández, se adjudicó el Título del Mundo de Muay Thai WBC en -50,8 kilos ante la británica Grace Spicer, y lo hizo en Londres, cumpliendo casi con la tradición de ganar cinturones en casa de sus rivales.

A los puntos, tras un duro combate, los árbitros decidieron que ella había sido la mejor, y ha podido colgar en su casa de Coria un nuevo cinturón mundial.

“Estoy súper feliz. No os podéis hacer a la idea de todo lo que lleva detrás este título. Cuánto trabajo, cuántas horas de entrenamiento, cuanto sacrificio y sufrimiento (en el buen sentido)”, ha dicho, aclarando que es “una categoría que no es la mí. Al principio de todo creía que no iba llegar a un peso tan bajo, pero tengo junto a mí al mejor nutricionista y coach que se puede tener, Manuel Ortego Acal”.

Añade que “fue una noche súper emocionante. Mi esquina no podía ser mejor. Jaime Cantos Daniel Suero Martin Thai Roman Shogun Sit WS, lo pienso y se me ponen los pelos de punta. Mil gracias, de verdad, no podía estar más arropada y no podía sentirme más segura con vosotros ahí.

El combate, que se vio en la modalidad de pago por visión a través de internet, tuvo un gran seguimiento: “Gracias a todos los que pagasteis por vernos a todo el equipo español defendiendo nuestra bandera fuera de nuestra tierra.”, señala. Y todo ello, con la tradición de recoger el trofeo con la camiseta del Real Betis. Para ella, uniendo su victoria a la del equipo ante el Real Madrid, fue un fin de semana completo.

La última referencia, a su rival. “Gracias, Grace por el combate. Has sido una gran rival y eres una gran deportista”.