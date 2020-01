Pequeños mecenas premiados con tomates

El grupo de jóvenes historiadores del arte que lleva ya años en Los Palacios y Villafranca empeñado en restaurar la mayor joya monumental del pueblo, el retablo de la parroquia de Santa María la Blanca, comenzó ayer una campaña de micromecenazgo para conseguir el objetivo de salvarlo con los apoyos, pequeños o grandes, de todos los palaciegos. La idea es concienciar a todo el pueblo no solo de la importancia de rescatar de la desidia este conjunto monumental del siglo XVII antes de que corra la misma suerte que otros tesoros en un pueblo no especialmente preocupado por su patrimonio, sino también de que es posible conseguir los 46.750 euros presupuestados para ello por el taller sevillano de Gutiérrez Carrasquilla. “No queremos que la conservación dependa de personas sin formación para rebajar el presupuesto, pues sabemos que se puede perder la obra por completo”, han advertido los jóvenes palaciegos en una web del proyecto que derrocha transparencia y entusiasmo a partes iguales. “Los trabajos no darán comienzo hasta que hayamos reunido todo el dinero”, señalan.

Aunque el Ayuntamiento palaciego firmó con la plataforma un convenio de colaboración el pasado mes de diciembre por el que se comprometía a aportar 15.000 euros a la causa, evidentemente falta mucho más. Y aunque ya se han restaurado dos pinturas que flanquean a la Patrona local inserta en el retablo, los santos Juanes (Evangelista y Bautista), gracias, en parte, a las decenas de actos benéficos llevados a cabo por la plataforma en los dos últimos años, lo cierto es que sigue faltando mucho dinero para garantizar el buen término de unos trabajos cuya duración se estima en diez meses. Por eso, y porque la plataforma pretende que el pueblo haga suyo el reto, se ha iniciado una campaña de crowfunding, a través de la comprometida Hispania Nostra, para que cualquier ciudadano pueda aportar incluso una cantidad simbólica al proyecto: diez euros, por ejemplo. Pero hay plazo, y prisa, para hacerlo: 40 días.