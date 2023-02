Pintadas con insultos en la sede del PP de Almonte

En el mismo comunicado, difundido en sus redes sociales oficiales, cita que siente «vergüenza y desprecio por quienes no saben diferenciar entre la rivalidad política y la enemistad manifiesta, el odio más recalcitrante», un odio «como el que invade a ciertas personas que no entienden de democracia ni de convivencia, solo de sus propios intereses”.

«Son seres absolutamente despreciables que no tienen pudor en cometer actos de vandalismo, de violencia política, como el que hemos sufrido en nuestra sede. Para ellos -añade- todo vale», indica Miguel Ángel Jiménez, que cita que las pintadas fueron realizadas «con nocturnidad, por supuesto, que es el escudo de los cobardes, porque estas fechorías no las cometen personas normales”, indicando que “estas muestras de salvajismo son el legado de la panda de fanfarrones sin personalidad que hacen seguidismo ciego de una serie de cabecillas sin escrúpulos que llevan meses azuzando al personal, engordando las fobias ajenas y generando, al fin y al cabo, un clima de crispación que está convirtiendo la atmósfera de este precioso pueblo en algo simplemente irrespirable”, todo ello “en el pueblo que no queremos”.