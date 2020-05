Polémica vecinal en El Palmar de Troya por la ubicación del nuevo tanatorio municipal

Las más joven de las poblaciones de la provincia de Sevilla, El Palmar de Troya, recientemente segregada de Utrera, ha roto una unidad vecinal iniciada hace año que llevo a conseguir la segregación y a que en su ayuntamiento fuera monocolor socialista, sin ningún partido político opositor, y está viviendo su primera discordia en torno a la ubicación y las obras de su futuro tanatorio.

Desde hace unos días esta población vive convulsionada y no es debido al Estado de Alarma de la pandemia del coronavirus, sino sobre este polémico proyecto de construcción de un tanatorio municipal muy cerca de una zona residencial y de la propia caseta municipal y el recinto ferial.

Mientras el alcalde de El Palmar de Troya, el socialista Juan Carlos González, defiende el proyecto del nuevo tanatorio por cumplir todos los requisitos legales y no haber recibido ninguna alegación o reclamación en el periodo hábil para ello y manifiesta que se no se puede desperdiciar una inversión aprobada de 263.000 euros que dará trabajo a 128 parados del pueblo y dinero a empresas locales, los vecinos afectados se quejan de que se encuentra muy cerca de sus viviendas y en el recinto ferial, donde no sería muy lógico ubicarlo.

Los defensores de este proyecto, entre ellos el acalde socialista que lo promueve, argumentan que tras su independencia el nuevo pueblo necesita este servicio y que la construcción del tanatorio estaba incluida en el programa electoral del PSOE y se ha venido ofreciendo información municipal puntual sobre la iniciativa, sin que en el periodo establecido para ello haya habido ninguna alegación, reclamación o recurso.