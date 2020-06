Puja mundial por Nuestra Señora del Confinamiento

Aunque, de momento, ninguna de las peticiones le ha llegado de su propio pueblo, Los Palacios y Villafranca, la puja incluso internacional por llevarse a su parroquia o hermandad la Virgen que Juan Manuel Martín García lleva haciendo desde que empezaron los estados de alarma por la pandemia del COVID-19, hace casi tres meses, va creciendo por horas. Ya hay una lista de 390 peticiones procedentes de 18 países distintos. Pero él, que terminará de vestir la imagen este próximo domingo, no tiene claro a quién la donará. “Me pondré en manos de Dios y que Él me ilumine”, asegura. Será una donación histórica para la iglesia o cofradía que se la lleve, sea de donde sea.