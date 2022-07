¿Qué hacer si te roban tu coche y tu seguro no responde como debe?

Esto que te contamos seguro que lo conoces. Bien, desgraciadamente, por que lo has sufrido, bien por un amigo o familiar. Tras llamar a la compañía de seguros, comienzan los problemas , los silencios, la soledad del asegurado. Situaciones de desamparo en las que sacan rédito las grandes empresas de seguros.

Imagínate que vives en un pueblo tranquilo. Tu coche se encuentra estacionado donde siempre, junto a la casa del vecino de toda la vida. A la mañana siguiente, tu coche ya no está. Susto, ansiedad, desasosiego... Y una sensación de impotencia brutal . Vas a interponer la denuncia correspondiente, bien en Guardia Civil o en Policía Nacional, llegas a casa y llamas a tu aseguradora para indicar que tu vehículo, a todo riesgo, ha sido robado.

“Las compañías utilizan ese valor venal siempre a la baja más extrema , pues ellos determinan ese valor venal por año de matriculación le aplicarán todos los descuentos posibles para pagar la indemnización mas baja posible , para que no les cueste el dinero a ellos”, afirma este miembro de SIAUTO.

Entonces, ¿por qué hay que aplicar otras variables? “Lo justo es valorar tu vehículo según el mercado de ese momento”. ¿Cómo se hace esto? Se toma como referencia un modelo exactamente igual , con lo mismos kilómetros aproximados y todos los equipamientos de serie que el vehículo siniestrado o robado. Ésta búsqueda se realizan en diferentes plataformas oficiales, algunas certificadas por la Unión Europea, que se dedican a la venta de vehículos de segunda mano. Tras esto, se calcula una media entre los coches encontrados y, así, se obtiene el valor de mercado real que tiene nuestro vehículo antes de un siniestro total o de un robo. Mucho mayor que el que intentan ofrecer las aseguradoras. Y completamente real, no devaluado al extremo.

La cooperativa SIAUTO a día de hoy es una de las mejores herramientas que un taller puede utilizar a diario en su negocio. SIAUTO actúa desde el minuto uno respondiendo a las necesidades que el cliente del taller pueda necesitar. Esta cooperativa nacional cuenta con un equipo de juristas especializados en siniestros de vehículo, ya sean daños a terceros, daños propios, siniestros totales, robos, etc.

Pongamos un caso real donde han actuado recientemente. Se notifica un robo ocurrido en la provincia de Sevilla el pasado mes de marzo. Tras la pertinente denuncia y la posterior información a la aseguradora, la cliente se puso en contacto con el taller cooperativista de Francisco José Rodríguez en Carmona. A partir de ese momento, el equipo multidisciplinar, comenzó el análisis exhaustivo del caso, incluyendo la recopilación y posterior tramitación de toda la documentación necesaria con la compañía del afectado.

Tras esto, la afectada nombró un perito independiente e imparcial, punto clave del proceso para hacer cumplir la ley del Contrato de Seguro a las grandes empresas, redactando un exhaustivo informe pericial con el valor real de mercado del vehículo robado.

Gracias a este trabajo, la afectada, que iba a percibir un valor venal cercano algo superior a los 5000 euros, gracias al trabajo realizado por SIAUTO, en menos de 50 días fue indemnizada con el valor real del coche sustraído, un total de 13000 euros, 8000 más que lo que ofrecía la aseguradora.

Pero, ¿y si no tienes dinero para el abogado? Francisco José Rodríguez explica que, como miembro de SIAUTO, su taller, hasta que el cliente no haya recibido la cantidad justa por su vehículo o se haya reparado con las piezas originales, no le pedirá nunca ni un solo euro, tarde el tiempo que tenga que tardar esas reclamaciones. Y esa confianza en ganar casos aparentemente perdidos les ha hecho más fuertes.