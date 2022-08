Recuperan en Castilleja un coche robado hace un mes

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha recuperado un vehículo que fue sustraído en Sevilla capital hace más de un mes, que fue captado en un control rutinario cuando uno de los agentes sospechó de las explicaciones que le estaba dando un hombre sobre el coche que conducía en esos momentos.

Según han informado fuentes policiales, la Policía Local había establecido un punto de verificación de tráfico en el que se dio el alto a un vehículo en el que viajaban tres personas, que ya inicialmente se mostraron muy nerviosas ante la presencia de los agentes, lo que les hizo sospechar de que algo no iba bien,

Inicialmente, la documentación del conductor no hizo sospechar nada extraño a los agentes, pero al pedirle los papeles del propio vehículo comenzaron los problemas, ya que aseguró a los policías que carecía de los mismos, y que no sabía donde podían estar, porque en realidad el coche no era suyo, sino que se lo había prestado un amigo.

Ya en ese momento dijo que no sabía si el vehículo era robado, porque en todo momento sostuvo el argumento de que se trataba de un coche que le habían prestado, del que no tenía más noticias.

Figuraba como robado en Sevilla capital

Ante ello, la Policía consultó la base de datos de vehículos sustraídos y comprobó que hacía un mes que se había denunciado el robo del coche, por lo que el conductor fue investigado de un presunto delito de robo.

En este caso, se le aplica la Ley en base a que un coche que no haya sido forzado puede ser devuelto en las 48 horas siguientes y no se considera que se haya cometido un delito. “Es como cogerlo prestado”, explican fuentes judiciales consultadas por este diario.

Eso sí, ha quedado puesto de manifiesto que se pasó de largo el plazo citado, de modo que el presunto autor de los hechos ha sido investigado por estos hechos.

Más vehículos recuperados

En una actuación posterior, la Policía Local del mismo municipio ha recuperado una motocicleta sustraída en una localidad vecina, que fue localizada en una zona de Castilleja de la Cuesta que levantó sospechas de los agentes, los cuales tras realizar gestiones confirmaron que estaba sustraída, contactando con su dueña para la entrega.

Además, dentro de las medidas tendentes a garantizar la calidad del trasporte de pasajeros y evitar la competencia desleal en el sector del taxi, se ha interceptado un vehículo de servicio público operando con la ITV desfavorable y sin tarjeta transporte, como infracciones más destacables, entre otras, que detectaron los agentes.