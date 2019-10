Samuel Lay apadrina la Media Maratón Sevilla-Los Palacios

Este año, a pesar de que “mi preparación no ha sido como me hubiera gustado debido a varias lesiones que he sufrido últimamente”, está dispuesto a superarla. “Las ganas y la motivación están por las nubes”, aseguró anoche en un acto organizado por el Ayuntamiento palaciego en la Taberna La Liebre de la localidad en el que recibió el Dorsal número 0. “Es una gran responsabilidad”, dijo Lay al respecto, y añadió: “Estoy seguro de que la gente de Los Palacios me va a seguir llevando en volandas, como en años anteriores”.

Lay, emocionado, se acordó de sus primeros entrenadores y recordó la importancia de ganar la Media Maratón el año pasado: “Fue muy emocionante ganar en casa y ver la alegría de todo el mundo, aún se me ponen los vellos de punta al recordarlo”.

En entregarle a Lay este dorsal distintivo no solo estuvo de acuerdo la Corporación municipal, sino todos los clubes deportivos de la localidad: el Atletismo Palaciego, el Club MTB La Unión, el Club Triatlón, el Club Atletismo Villafranca, el Club Ciclista Los Palacios y el Club Las Molonas, que se implican en la organización de la carrera junto a la Agrupación de Deportistas de Sevilla (ADS), cuyo presidente, Daniel Colomé Jurado, volverá a ser, por tercer año consecutivo, director de la prueba palaciega.