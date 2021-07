Solo cuatro pueblecitos sevillanos mantienen ya a cero la tasa del Covid

Tan solo cuatro municipios muy pequeños de la provincia de Sevilla mantienen a cero su incidencia, es decir, una tasa de cero casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Entre los cuatro apenas suponen una población de 3.000 habitantes. Se trata de San Nicolás del Puerto, un pueblecito de unos 500 habitantes; El Madroño, que apenas si supera los 250; Almadén de la Plata (1.300 habitantes) y Algámitas (1.200). Este último pueblo de la Sierra Sur fue precisamente el que peor situación presentaba el pasado otoño y su incidencia estuvo disparada durante bastantes meses, hasta el punto de que sus contagios se extendieron a otros muchos pueblos de la comarca. Ahora, sin embargo, el éxodo de la población a las costas hace que estos pueblos permanezcan a aislados en el mejor de los sentidos.

Por lo demás, la incidencia sigue creciente en la provincia de Sevilla, la que mejor situación presenta de todas las andaluzas, con permiso de Jaén, cuya tasa se sitúa hoy en 376. La de Sevilla es de 387, y en ello influye sobremanera el ritmo imparable de contagios en muchos municipios, que ya superan la tasa del 500. En algunos que no han llegado tanto aún, como Écija, el ritmo de contagios se ha disparado igualmente y parece solo cuestión de días o de horas que se supere la temida barrera. En la ciudad de las torres concretamente la tasa se sitúa hoy en 436 casos por cada 100.000 habitantes, pero no deja de ser tan significativo como preocupante que en la última semana se hayan registrado 106 casos. En Marchena, un pueblo con la mitad de población pero donde se han registrado 86 casos, la tasa está ya en 600. En esa comarca hay varios municipios con la incidencia al galope, como La Luisiana (502). Pero el virus no entiende de comarcas. De hecho, al sur de la provincia sigue mordiendo sin piedad en pueblos como El Cuervo de Sevilla (947), Lebrija (634) o Montellano (510).

Por otras latitudes de la provincia la tasa también sigue por las nubes: Tocina ha alcanzado hoy los 959 casos por cada 100.000 habitantes y La Rinconada, 537. De hecho, en este último municipio, uno de los grandes de la provincia, se han registrado 107 casos en los últimos siete días, y la tendencia sigue al alza. Igual de preocupante sigue siendo la situación en Pedrera (523), Alcolea del Río (537), El Pedroso (697), El Real de la Jara (602) y, sobre todo, en Villanueva del Río y Minas, con una tasa de 1.196.

En pueblos todavía relativamente pequeños como Villanueva del Ariscal (con una tasa de 652) o Aguadulce (688), la incidencia también sigue en aumento. Al igual que en determinados municipios del Aljarafe sevillano, como Camas (566), Mairena del Aljarafe (558), Santiponce (784) o Tomares (553). En San Juan de Aznalfarache, aunque la tasa se sitúa hoy en 427, en la última semana han dado positivo 55 personas.