Expertos de un lado y otro del mundo retuercen sus sesos para planificar qué ocurrirá tras la pandemia. Es evidente que, como ocurrió cuando apareció la de gripe A en 1918, la sociedad tuvo que adaptarse para convivir con un virus que vino para quedarse. Ahora, como entonces, toca hacer lo mismo y modificar los modos y costumbres, por mucho que buena parte de la sociedad siga ejerciendo su inconsciencia ante tamaña situación.



Turismo, servicios públicos, escuelas, playas, saludos, deportes, ocio o el sector de la hostelería y la restauración se encuentran, en esta primavera gris, metamorfoseando casi a diario para salir de la crisálida con la mayor fortaleza posible y, así, poder volar fuerte ante el vendaval económico que ya sopla en forma de levante traicionero.



Lolita Fusión, un concepto de restaurante gurmé a precios asequibles con productos de primera calidad, aprovechó el confinamiento para dar un empujón fuerte a sus redes sociales, ante el aumento del consumo de datos en los hogares españoles. Su chef, Pablo García, se lanzó a los fogones y compartió con los loliteros -como comúnmente se autoproclaman los feligreses de su cocina-, sus recetas más exitosas, incluidas las torrijas en Semana Santa.



En este periodo de reflexión, Pablo, junto a Moisés Puerto, socio y metre del restaurante y mano derecha del joven chef, pensaron, junto a la joven plantilla de trabajadores, que era el momento de salir adelante para ser pioneros en nuevos conceptos de cocina. Lolita Delivery nace de la idea ‘Supervivencia para renacer’, y recoge la esencia de su nueva línea de negocio. En otras circunstancias normales, comentan, “no nos hubiésemos planteado implementar un nuevo servicio de reparto a domicilio como experiencia gastronómica, ya que el trabajo para la puesta en marcha ha sido duro”, afirma García, pero debido a las situación creada por el coronavirus decidieron reinventarse “para poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta”. Y es que no oculta que, al igual que la sociedad en general, puede decir que el sector de la restauración y la hostelería ha sido “uno de los más perjudicados y que más va a tardar en recuperarse”, añade a modo de predicción.



Una Feria en casa



Carmona encara hoy su tercer día de no-feria. Se hubiera mojado, tal como hemos podido ver estos días con la lluvia casi perenne. Pero se echan en falta los momentos en familia y entre amigos. Atípica cuanto menos. No estaremos ni en las casetas ni la bailaremos rodeados de nuestros amigos pero, como indica el chef de Lolita Fusión, “no por ello debemos de perder esa alegría que tan presente está en el real, así que hemos creado una serie de packs con todos los elementos esenciales de la feria como rebujito, marisco, chacina y farolillos para que aquel que lo desee pueda crear al menos el ambiente de la feria en el salón de su casa y así recordar los buenos momentos vividos en otros años”.



De la experiencia de una feria en casa también salen ideas para un verano que, sin duda, será muy diferente. De hecho, para el periodo estival, que suele ser un balón de oxígeno para bares y restaurantes en la ciudad, tienen varias propuestas novedosas en mente para seguir estando cerca de los clientes y seguir sorprendiéndolos. Pablo García explica que a principios de la crisis leía la famosa frase de Charles Darwin “no es la especie más fuerte la que sobrevive si no la que responde mejor al cambio”. Ante esto, “cambien especies por bares y puedo decir que seguiremos viendo qué es lo que demandan nuestros clientes y pensar qué podemos hacer para estar cerca de ellos e intentar que esta situación generada por el coronavirus nos afecte lo mínimo posible”.



Una plataforma para el sector de la restauración



Recientemente se ha creado el germen para una asociación de hosteleros y del gremio de la restauración en Carmona. Prácticamente ningún bar que sirve comidas abrirá hasta la fase II, es decir, hasta la próxima semana. Preguntado por esta decisión casi unánime y colegiada, Pablo indica que “ha sido la mejor decisión para el futuro de nuestros negocios. Dadas las características de los negocios hosteleros de Carmona no es viable, económicamente hablando, abrir en la fase I, ya que con las restricciones que existen no se generaría lo suficiente como para cubrir los gastos. Mejor esperar para poder hacerlo con mejores condiciones”.



Sobre las ayudas y apoyos municipales al sector, el chef asevera que “han sido de diversas formas, pero sobre todo, preocupándose porque nos enteremos bien de las medidas de seguridad e higiene que debemos de adoptar, así como resolviendo aquellas dudas que tenemos con respecto a la reapertura y facilitando la instalación de veladores en las terrazas”.



Por último, Pablo García fue preguntado acerca de si el sector había estado viviendo en una auténtica burbuja en los últimos años, con una eclosión de bares, pero su respuesta fue clara: “Quizás no sea la mejor palabra para definir la situación. Hemos pasado un tiempo en el que, a pesar de todo, había alegria en la calle y la gente estaba un poco perdiendo el miedo a la anterior crisis. Ahora con la COVID- 19, creo que vamos a tener un crisis tanto en lo social como en sector de la hostelería junto a otros sectores también afectados, por eso hemos decidido reinventarnos”, concluye.