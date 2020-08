Tecnología para el sexo en tiempos de distanciamiento

Aunque hubiera sido de gran utilidad durante los meses de confinamiento, iPush no se crea en las actuales circunstancias. Igualmente, su finalidad no es exclusivamente el placer. “El objetivo es que sea una herramienta de salud sexual, no un juguete. Como tal, pretendemos que se venda en ortopedias y tiendas especializadas, no en sexshops”.

Dadas las características y utilidades que ofrece, iPush es una herramienta que supondrá una ayuda para personas “con depresión, introvertidas” y que no puedan de culminar una relación. Incluso más allá, el aparato podrá utilizarse para terapias sexuales. “Cuenta con validación médica para realizar ejercicios y entrenamiento para tratar la eyaculación precoz”.

Para todo ello, Cantón ha creado dos dispositivos que recrean los órganos genitales – uno masculino llamado iPush Unicorn y otro unisex denominado iPush Galaxy – dotados de vibración, movimiento, temperatura, humedad e incluso dispensador de líquido lubricante. Con ello, la experiencia de su uso se asemeja al contacto carnal directo, salvando las distancias porque en este invento no hay piel, sino silicona, látex y tecnología.