Un carnet de manipulador de alimentos para evitar una multa

Según han informado fuentes policiales, el denunciado llegó a la altura de la Policía conduciendo un camión de reparto de pollos a nombre de la mujer que le acompañaba, y cuando le fue requerida su documentación alegó que no la llevaba encima, pero aseguró que sí tenía carné de conducir, lo que aseveró la propietaria del vehículo.

Sin embargo, a uno de los agentes le levantó sospechas el asunto, y decidió comparar la foto del carné que había aportado con la registrada en la DGT del mismo NIF, resultando que no coincidían, momento en el que el conductor del camión admitió que el documento que había mostrado pertenecía a su hermano, y que no tenía carné de conducir ni permiso alguno para poder llevar el camión de reparto.

El Código Penal califica los hechos denunciados en Castilleja de la Cuesta como falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y el Artículo 392 establece que “se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso”.

A esto hay que añadir una segunda falta: conducir un vehículo sin el correspondiente permiso porque se han perdido todos los puntos o porque no se ha obtenido nunca.

En este caso, la sanción que indica el Artículo 384 apunta a una «pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días”.

Es la misma pena que caerá sobre aquellas personas que se suben a un vehículo después de haber sido privadas (cautelar o definitivamente) del permiso por una decisión judicial y a aquellos que lo hagan sin haberse sacado nunca el carnet de conducir.

No obstante, hay un matiz importante, y si los infractores no tienen antecedentes penales y es la primera vez que incurren en un delito así, no irá a la cárcel.