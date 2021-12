Un elfo solitario y solidario recorre Gerena en Nochebuena

Tal fue el empeño de Rodrigo que con esta primera batida ha recaudado lo necesario para que la primera terapia que reciba Andrés en 2022 sea sufragada con esta particular venta solidaria de bastoncillos navideños de caramelo. Pero no contento con ello, su intención es volver a salir este 25 de diciembre, si la lluvia se lo permite, para seguir recaudando más para su amigo. Y para que esta bonita iniciativa no quede en lo anecdótico, se ha habilitado una cuenta – ES45 2100 2470 5702 0021 5528 – a la que hacer donaciones para ayudar a Andrés.