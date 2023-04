Un hechizo de versos en arte mayor

María Dolores Almeyda cerró la ronda con tres poemas sin título de un poemario inédito escrito durante “la clausura” de la pandemia, que destilaban un amargor y una incertidumbre que hoy asombran y aterran casi a partes iguales.

Volvió de nuevo a tomar la guitarra Isabel Martín, para rimar y cantar en esta ocasión al río Tajo, ya tornado en Tejo para morir en Lisboa. Y desde allí, con melancolía de fado portugués y ecos del ‘Moon River’ que Audrey Hepburn desgranaba desde las cuerdas en ‘Desayuno con diamantes’, hizo poesía cantando – como Juan Ramón Jiménez al mismo y distinto mar – “oh, río, agua y tiempo no volverán / oh, río, agua y tiempo se van / oh, río, no es posible volver atrás”.