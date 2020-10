Un libro rescata al pintor Alpériz: de los paisajes de Alcalá a las lozas cartujanas

El pintor sevillano Nicolás Jiménez Caballero (1865-1928) siguió el consejo de alguno de sus grandes maestros, como José Jiménez Aranda , para usar el segundo apellido de su madre, Alpériz, en una época radiante de artistas y bohemios que competían por la fama en esa crisis finisecular y decimonónica que no solo los hizo cambiar de un siglo a otro, sino del apego al realismo de la burguesía provinciana a la vanguardia parisina que buscaba en el arte pictórico algo mucho más allá de lo que ya aportaba la fotografía. Nicolás Alpériz, como firmó los centenares de cuadros que pintó a lo largo de su esforzada vida, fue contemporáneo de otros pintores a los que la bibliografía y tal vez la suerte trató de mejor modo, como Gonzalo Bilbao, Emilio Sánchez Perrier o José García Ramos , entre muchos otros cuya memoria clasificó entre los costumbristas sevillanos y los paisajistas de Alcalá de Guadaíra .

Pero él, haciendo lo mismo y con un estilo indiscutiblemente personal, no consiguió trascender los honores de que en el pueblo de los panaderos, donde vivió la más feliz y fructífera de sus etapas (aproximadamente entre 1891 y 1918), lo hicieran Hijo Adoptivo y le pusieran una calle con su nombre. Su falta de picardía, su ingenuidad, su natural bonhomía y el hecho de que su viuda, Florentina Rey, emigrara a México nada más fallecer él, con su obra repartida entre manos privadas incluso allende el Atlántico , no han contribuido precisamente a tener una visión cabal de su importancia en la pintura sevillana y aun española de entresiglos, según el autor del último título de la colección Arte Hispalense de la Diputación provincial, Nicolás Alpériz. Arte por pan .

El periodista y escritor alcalareño José Romero Portillo –que no es nuevo en la colección, pues ya hizo lo propio con un tratado sobre Ignacio Zuloaga- confiesa en la dedicatoria, a sus padres, que la inspiración para este trabajo se la aportó el recuerdo en tercera persona de las películas que vieron juntos sus progenitores “en un cine de verano de la calle Nicolás Alpériz”. A lo largo de las páginas del libro -que no es exactamente un tratado de historia del arte, aunque algo tiene de ello, como reconoce en el prólogo que le escribe el catedrático Gerardo Pérez Calero, sino la crónica sentimental de una vida entregada al arte a pesar de tantos pesares-, el autor deja entrever su simpatía por un personaje que caía ya simpático a sus contemporáneos de Sevilla y Alcalá. Y partiendo de la única tesina que se escribió sobre esta figura, la presentada allá en 1973 por la hija de un sobrino del pintor, María del Carmen Repetto, Romero Portillo traza una biografía que es la vez un intento de explicación del hecho de que un pintor tan sobresaliente en su técnica y en su visión no haya alcanzado mayor celebridad.