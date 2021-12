Un poeta de Los Palacios le da la vuelta a la discapacidad

En la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Los Palacios y Villafranca vivió ayer una jornada para darle la vuelta al concepto, no ya al de capacidades distintas , sino a ese nuevo que se está imponiendo felizmente de la “diversidad funcional”. Juan Begines Sánchez , que llevaba una década como alumno del programa universitario Aula de la Experiencia y mucho más tiempo como miembro de la asociación Adifipa (Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios) –ahora también directivo-, demostró ayer tarde su pericia, su sensibilidad y su oficio como poeta . Islotes en la laguna , su primer poemario, se vendió ayer como churros y, a la vista de la enorme cola de admiradores que concitó tras el acto de presentación, no va a ser el último. “Me influyó muchísimo descubrir que los poemas de varios compañeros del Aula que yo había leído como de grandes poetas eran en realidad de ellos”, dijo ayer. “Me quedé de piedra cuando vi sus nombres debajo, y entonces me decidí a escribir yo también”.

Juan llevaba más de diez años dándole vueltas a este libro que conjuga la poesía de amor, los poemas de agradecimiento a la mujer cuidadora y la lírica social más combativa . En esta década no ha parado de leer y releer no solo su manuscrito, sino también a los grandes poetas españoles de todos los tiempos, y de ahí que se le note el influjo de las más grandes maestros, desde Machado a Miguel Hernández. Domina, además, la métrica y la rima y las grandes estrofas como el soneto. Después de mencionar anoche a sus grandes referentes, la concejala de Asuntos Sociales, Carmen María Molina , que presidió la mesa del acto, le aseguró que “ahora el referente y el espejo en el que se van a mirar otros, empezando por tu asociación, eres tú”.

“¿Cuánto dura un momento?”, se pregunta Juan en el primer poema del libro, dedicado a esos besos que precisamente no nos hemos podido dar durante estos casi dos años de pandemia. “Hay momentos que duran toda la vida, / igual que un beso, / el primer beso, / el beso aquel que nunca se olvida. / Y ¿a qué saben los besos? / Hay besos dulces como el almíbar, / como los besos de un niño, / tan dulces y suaves que se deshacen / como algodones de azúcar. / Los besos de los enamorados, / son como sorbos de mar. / Besos de sal y de espuma, / de rocas y de coral. / Te acarician como la brisa / y desatan la pasión...”. Otros poemas resultan más filosóficos: “Soy la voz que no tiene conciencia, / la que no necesita un motivo / para hablar de lo que no sabe, / y a lo absurdo le busca sentido. / Soy también el que sueña despierto / entre sueños despierta contigo. / Pero lo que quiere ser / es la gota que colma tu vaso, / la que no se resigna a caer / suavemente, a merced del fracaso, / para así robarte algún beso / y colgarme al perfil de tus labios, / como un torpe funambulista / que termina haciendo el fracaso”.