Un trabajador se precipita de la Torre del Agua en Los Palacios

Uno de los empleados que trabajaba esta mañana en la Torre del Agua de Los Palacios y Villafranca, que actualmente se está convirtiendo en mirador de la marisma con una inversión del último plan Supera de Diputación, se precipitó al resbalarse de la escalera interior y cayó en una de las entreplantas. Afortunadamente, no cayó hasta el suelo, porque si llega a ocurrir eso, probablemente no lo hubiera podido contar, ya que la torre mide más de 30 metros y él estaba a considerable altura. El empleado, un hombre de mediana edad y vecino de Paradas, no perdió el conocimiento en ningún momento y fue atendido por el 061 en el lugar donde cayó. Resultó politraumatizado, pero lo más grave se lo ha llevado la pierna izquierda, con la fractura de la tibia o el peroné.

El problema fue sacarlo de allí, pues, una vez inmovilizado, resultaba inconveniente moverlo excesivamente hacia abajo, por lo que los bomberos de Los Palacios y Villafranca, al analizar la situación, convinieron en pedir ayuda a sus compañeros de Dos Hermanas, que cuentan con un camión con un brazo gigante para trabajar en altura. Estabilizaron al accidentado, lo empaquetaron en el interior de la cesta y lograron sacarlo hacia el exterior, hasta la calle. También intervinieron la Policía Local y la Guardia Civil.