Una caravana de coches pide en Montequinto más presencia policial

Carolina, una comerciante de Montequinto a la que atracaron a punta de pistola, cuenta que cada día que acude a su trabajo tiene miedo. «Mi padre con 73 años viene conmigo todos los días al trabajo por miedo a que pueda pasarme algo. No duermo bien por las noches. Ya está bien. Es hora de que podamos sentirnos seguros y tengamos más presencia policial; tampoco creo que estemos pidiendo nada del otro mundo. Solo queremos vivir tranquilos», añade. El eslogan de los carteles de los miembros de la asociación de comerciantes decía así: «Queremos trabajar sin miedo».

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, analizaba hace unos días la evolución de la seguridad ciudadana en Dos Hermanas y afirmó que las infracciones penales registraban un descenso del 6,06 por ciento con respecto a 2019. No obstante, pese a evidenciar que existía una falta de efectivos policiales, no abrió la puerta a crear una Comisaría de Policía en la barriada. Emy, portavoz de la iniciativa vecinal «¡Montequinto seguro ya!», declara: «Hacer ese tipo de análisis sobre la seguridad ciudadana en un periodo donde hemos estado tres meses confinados en casa y con el ejército en la calle es un poco peregrino y arriesgado. No hay más que ver que ese nivel de delincuencia habrá bajado en toda España al igual que han disminuido los accidentes de tráfico».