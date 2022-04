Una Semana Santa de Patrimonio Mundial de la Humanidad

Podría comenzar este reportaje con el ya repetido discurso de la vuelta de la Semana Santa tras dos años en blanco. Permítanme que no use tales recursos. La Semana Santa nunca se fue, siempre estuvo, de una forma u otra, en el rezo humilde a los titulares de sus hermanos; en la vida de hermandad durante la pandemia; en quebraderos de cabeza para cuadrar cuentas de cara a una salida que parecía que nunca llegaría; en seguir remozando pasos y pensando en cómo engrandecer todas y cada una de las corporaciones carmonenses.



La Semana Santa siempre estuvo ahí, por mucho que nos dejaran en casa; por mucho que recuperáramos vídeos de años gloriosos ya pasados. Ahora, toca volver a esa bendita rutina de cinco siglos que mezcla fe y cultura, tradición y vanguardia, recogimiento y folclore, devoción y pasión. Y toca verla, esta vez, en un entorno que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.



Viernes de Dolores



El preludio de esta semana mayor lo puso la Orden de los Servitas, tan única, tan romántica, tan elegante. Un palio de ocho varales, a la vieja usanza, estrenando este año nuevos faldones en terciopelo grana; la sobrepeana y cuatro candelabros de cinco luces obras de Juan González y dos relicarios obras de finales del siglo XVIII realizados en madera de ébano con apliques en plata recientemente restaurados por Rafael Maqueda y el taller de orfebrería Domínguez. Un día único que llenó las calles y que hizo de su discurrir por el torno de Santa Clara un momento único, para enmarcar entre cantos celestiales de las monjas Clarisas y la lluvia de pétalos del pueblo.



Sábado de Pasión



Igualmente, este Sábado de Pasión vio, por primera vez durante las vísperas, la procesión de una imagen desde la Iglesia de San Antón, la única parroquia sin hermandad, que sigue en ese proceso de discernimiento para dotar a los extramuros más populosos de esa corporación que llene de alegría a esta zona en expansión. Como decíamos, por primera vez recorrió las calles un Stabat Mater con la Virgen del Real, una imagen atribuida pero no documentada al círculo de Juan de Astorga, acompañado de los grupos parroquiales y de la Archicofradía de María Auxiliadora, en representación de los Salesianos, quienes ya coparon, durante los años 90, esta jornada con la ya extinta y recordada Hermandad Infantil. Todo pasa por algo...



Domingo de Ramos



Hoy, Domingo de Ramos, no hay misterio de la Entrada de Jesús en Jerusalén. No, no ha sido tradición en Carmona. Eso ha quedado relegado a las parroquias, inundadas de jóvenes y mayores, familias enteras, con la tradicional procesión de palmas. El Domingo de Ramos en Carmona lleva el nombre de la Esperanza y el Cristo de la Coronación de Espinas. Este año siguen enriqueciendo el imponente paso de misterio con dos ángeles pasionistas para las esquinas delanteras, obras de Mariano Sánchez del Pino; así como un nuevo ropaje para el Sanedrita, diseñado por Manuel Jiménez García. Una oportunidad de oro de ver una imagen de Cristo atribuido a Pedro Roldán, en torno a 1660; así como a la virgen de la Esperanza, talla anónima del XVIII. Un lugar único para disfrutarla, la cuesta de las Hermanas de la Cruz.



Lunes Santo



El Lunes Santo es el día del barrio de San Felipe. El otrora templo parroquial es una de las imágenes de la Semana Santa cuando, en su salida, los dos pasos del cortejo esquivan con maestría el difícil arco ojival del vetusto templo. El imponente Cristo de la Amargura, obra del escultor Jorge Fernández Alemán, es el más antiguo en procesionar en Andalucía (1521). Y este año, tras los actos llevados a cabo durante la pandemia con motivo de su 500 aniversario, estrenará el juego de potencias sobredoradas, obra de los orfebres Hermanos Fernández. La virgen del Mayor Dolor, con sus bellas manos entrelazadas, fue tallada por Hita del Castillo en 1762. Además de la entrada y salida, es único su discurrir por la calle Joaquín Costa.