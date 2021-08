Una vaca hace ‘el paseíllo’ por el centro de Utrera

No deberían extrañar estas anécdotas en la cuna del toro bravo, pero las señoras que hacían sus compras por la avenida María Auxiliadora y los chiquillos que se tomaban un helado en los veladores cercanos, para combatir el calor del mediodía, no han podido evitar el asombro en una mañana sabatina con tantos agentes por el centro de Utrera: de la Guardia Civil, de la Policía Local y hasta de Protección Civil. Lo suyo les ha costado detener a una vaca que hacía su particular paseíllo por el centro de la ciudad, según informó un vecino al que se le ocurrió llamar al 112 poco antes de las 13.00 horas.

El hombre que dio la voz de alarma había visto al astado por las calles cercanas a la estación ferroviaria, y más tarde se supo que la vaca se había escapado de una finca cercana a la localidad, de la carretera de Don Rodrigo. Los agentes municipales y de la Benemérita dieron con la vaca a la altura de la plaza de la Trianilla, y la custodiaron, sin poder pararla, por la larga avenida de María Auxiliadora, ante la sorpresa de los vecinos que no daban crédito a lo que veían. Otros utreranos la habían visto un poco antes por la calle Veracruz, por La Corredera y por la plaza Gibaxa. En la última rotonda de la avenida María Auxiliadora, la que conforma una confluencia con San Juan Bosco, los agentes lograron inmovilizar finalmente al animal durante un rato, hasta que llegó el propietario.

El trote de la vaca por las calles más céntricas de Utrera no ha provocado ningún accidente, por fortuna, si bien los agentes han tenido que emplearse a fondo para poder cortarle el paso y detenerla. Tampoco el animal ha sufrido daño alguno, más allá del estrés propio de la situación. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la vaca ya se encuentra de nuevo en su finca.