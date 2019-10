Inauguradas el martes, las jornadas se extenderán hasta el próximo domingo, cuando concluirán con una visita arqueológica. En esta edición los contenidos trabajarán la historia de la localidad, pero también la del entorno inmediato y la comarca . “La historia de Brenes no se puede desligar de la de su comarca”, explica Paco Rosales, presidente de la asociación Historia de Brenes, organizadora de la actividad.

La Alquería de los Bahiries , o lo que es lo mismo, la localidad en la época andalusí , será la temática de la ponencia que ofrecerá Fernando Daza Pastrana, arqueólogo local especialista en Historia Medieval, el jueves 24. Un acercamiento a un periodo histórico del que “prácticamente no se conoce nada” .

Situado a orillas del río, el Castillo podría ser, según las hipótesis que se manejan, un asentamiento agrícola vinculado a la villa romana situada en Las Sesenta . “Podría ser el lugar donde estuvieran los establos, almacenes para los aperos y las cosechas, e incluso viviendas”. Dada su ubicación y “por las fuertes avenidas del río, no sería un asentamiento estable”.

Para poder participar la visita no es necesario inscribirse, solo estar el domingo 27 a las 9.00 de la mañana en la plaza Primero de Mayo, ante el antiguo edificio del Ayuntamiento , con ropa y calzado cómodo para participar en una expedición en campo abierto como esta.

Es por ello que en la visita habrá que tirar de imaginación y explicaciones didácticas para hacer ver lo que allí había y que hoy ya no existe . Por eso, la duración de la misma dependerá del interés de los participantes permita alargarla.

Pero todo parece indicar que hay interés por saber el pasado de la localidad, aunque los restos no sean evidentes. “Conocer el pasado es importante. Si no conoces la Historia no te conoces a ti mismo”, afirma Rosales. Y ello lo corrobora la mayor asistencia que en cada edición reúnen estas jornadas y visitas.