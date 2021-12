Utrera decide este martes si inicia movilizaciones contra la Junta por el posible cambio sanitario al hospital de Valme

El viernes 3 de diciembre, José María Villalobos manifestó en relación a este tema que “desde el primer momento he estado informando a los vecinos de Utrera de todas las gestiones que estamos realizando y de toda la información que me llega, porque en este asunto hay que ser sumamente transparente con los ciudadanos”.

Derivada de esas declaraciones, en las que el alcalde daba de plazo a la Junta de Andalucía hasta el martes 14 de diciembre “para poner blanco sobre negro sus intenciones en esta materia”, el regidor utrerano recibió una llamada de la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla.

En esta llamada, según explicó el regidor utrerano, la delegada autonómica propuso al alcalde tener una reunión el miércoles 15 con ella y con la gerente de Valme. Villalobos rechazó la invitación ya que “en primer lugar la reunión se propuso fuera del plazo que había marcado como límite del martes y, en segundo lugar, que “la gerente de Valme no es un interlocutor válido en este caso, porque no se está poniendo en duda la calidad asistencial de su hospital, no es el caso. Los motivos de nuestra reclamación son bien diferentes: la conexión ferroviaria con Virgen del Rocío y la continuidad en la asistencia a los cientos de pacientes crónicos que llevan años y años acudiendo a los especialistas del Hospital Virgen del Rocío”.

Según manifestó en su comparecencia de este lunes “en la misma conversación, la delegada no dejó claro cuáles eran las intenciones de la Junta de Andalucía con Utrera, sino que expresó que para unas cosas sería el Hospital Virgen de Valme y para otras el Hospital Virgen del Rocío”, según el alcalde de Utrera su respuesta fue que “esa situación no es la que los utreranos están demandando”.

Posteriormente, desde la Junta de Andalucía se rectificó y se propuso una reunión con la delegada de Salud y con el director de Asistencia Sanitaria del SAS para mañana martes 14 de diciembre a las 8 de la mañana.

José María Villalobos acudirá a dicha reunión mañana y “esperamos venir con resultados positivos, es decir, con una rectificación clara y concisa que signifique que los utreranos seguiremos siendo atendidos en Virgen del Rocío para todas aquellas cuestiones que no puedan ser atendidas en los centros de salud y el Hospital de Utrera”.

Inmediatamente, a su vuelta a Utrera, José María Villalobos ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa ante los medios de comunicación “para que todo el mundo sepa de manera transparente lo que ha ocurrido, y me gustaría decir que nos vamos a quedar como estamos”. En caso contrario, se anunciará “el comienzo de las movilizaciones que tengo claro serán apoyadas por una gran mayoría de los utreranos”.